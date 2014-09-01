В УФНС РФ по КБР дали разъяснения о поправках к 86-й статье Налогового кодекса





Банки обязаны передавать налоговикам сведения о движении денег на счетах физических лиц, но только в случаях, которые четко определил закон. Никаких автоматических начислений НДФЛ при этом не будет. Слухи, связанные с введением в действие поправок к 86-й статье Налогового кодекса, развеяли в региональном подразделении ФНС. Налоговики действительно вправе запрашивать у банков информацию о наличии счетов, вкладов и количестве на них денег. Среди основных причин для получения таких сведений – организация проверки юрлица или индивидуального предпринимателя, а также взыскание долга по уже вынесенному решению. Если возникнут вопросы к движению денег на счетах, человека могут попросить дать пояснения. Если он ничего не скрывает, честно декларирует доходы и платит налоги, беспокоиться не о чем, говорят в управлении ФНС.