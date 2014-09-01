В Тырныаузе в реке Баксан утонул четырехлетний мальчик





В Тырныаузе сегодня утонул четырехлетний мальчик. Проверку по факту трагедии проводят в региональном подразделении Следственного комитета России. Как удалось выяснить, все произошло в дневное время. Неподалеку от многоэтажек, рядом с которыми течет Баксан, играла группа детей. Один из них подошел близко к воде и, потеряв равновесие, упал в реку. «Русло реки Баксан в виду особенностей рельефа имеет очень сильное течение. Тело ребенка было обнаружено в двух километрах ниже по течению. В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства гибели ребенка. Проверка продолжается»,- проинформировал старший помощник руководителя СУ Следственного комитета РФ по КБР Мурат Багов.