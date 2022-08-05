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В Тырныаузе сошел селевой поток

В Тырныаузе сошел селевой поток

05.08.2022 | 18:47
Сегодня в Эльбрусском районе КБР по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу в городе Тырныауз сошел селевой поток. Жилые дома и социально значимые объекты в зону схода селя не попадают. Организовано дежурство подразделения МЧС и экстренных служб, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Ситуация находится на постоянном контроле. По данным Гидрометцентра КБР, неблагоприятные погодные условия будут продолжаться в течение суток 5-7 августа. В Кабардино-Балкарии ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей. Все меры по противодействию паводковым ситуациям в республике приняты, региональные и муниципальные экстренные службы готовы к работе.
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