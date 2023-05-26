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В Тырныаузе приступили ко второму этапу замены лифтов

В Тырныаузе приступили ко второму этапу замены лифтов

26.05.2023 | 09:54
В многоэтажках Тырныауза приступили к установке второй партии лифтов. Предыдущая завершилась в конце апреля. Сейчас работы ведутся на улице Баксанская 10. Новые подъемники комфортнее старых - тихие, быстрые. В кабине просторнее и светлее. Лифт оповещает об остановках, а во время движения играет приятная музыка. Республиканский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов планирует завершить замену ветхих подъемников в Тырныаузе до начала осени. Напомним, что на эти цели из республиканского бюджета направят больше 200 миллионов рублей.   https://t.me/vestikbr
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