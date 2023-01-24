В Тырныаузе отремонтировали пешеходный мост, снесенный селевым потоком в 2017-м году

Пешеходная “артерия” связывает около дюжины социальных объектов. В основном это детские сады, школы, а также Дворец культуры. Мост подняли почти на 4 метра. Теперь его поддерживают береговые опоры.
Мост через реку Герхожан-Суу снесло селевым потоком в августе 17-го года. Стихия тогда обрушилась неожиданно – ранним утром. Бурлящий поток смыл подвесную переправу в мгновение ока.
Зурият Бердиева – мама двоих детей – живет поблизости больше 10 лет. Говорит: после того как снесло мост, привычная дорога до школы и детского сада вместо пяти минут стала занимать почти полчаса.
Починили и усилили конструкцию по распоряжению Главы республики Казбека Кокова. Горожане обратились к руководителю Кабардино-Балкарии за содействием. Средства направили из регионального бюджета. К работам приступили в октябре. Инженеры учитывали все факторы: уклон местности, ширину русла, возможность повторного схода селя.
По новому мосту тырныаузцы ходят с конца прошлого года. Теперь жители двух микрорайонов могут добираться к важным социальным объектам за 10 минут и главное – безопасно.
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