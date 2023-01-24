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В Тырныаузе отремонтировали пешеходный мост, снесенный селевым потоком в 2017-м году

В Тырныаузе отремонтировали пешеходный мост, снесенный селевым потоком в 2017-м году

24.01.2023 | 16:12
Пешеходная “артерия” связывает около дюжины социальных объектов. В основном это детские сады, школы, а также Дворец культуры. Мост подняли почти на 4 метра. Теперь его поддерживают береговые опоры. Мост через реку Герхожан-Суу снесло селевым потоком в августе 17-го года. Стихия тогда обрушилась неожиданно – ранним утром. Бурлящий поток смыл подвесную переправу в мгновение ока. Зурият Бердиева – мама двоих детей – живет поблизости больше 10 лет. Говорит: после того как снесло мост, привычная дорога до школы и детского сада вместо пяти минут стала занимать почти полчаса. Починили и усилили конструкцию по распоряжению Главы республики Казбека Кокова. Горожане обратились к руководителю Кабардино-Балкарии за содействием. Средства направили из регионального бюджета. К работам приступили в октябре. Инженеры учитывали все факторы: уклон местности, ширину русла, возможность повторного схода селя. По новому мосту тырныаузцы ходят с конца прошлого года. Теперь жители двух микрорайонов могут добираться к важным социальным объектам за 10 минут и главное – безопасно.   https://t.me/vestikbr
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