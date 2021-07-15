В трех школах Баксана появятся новые образовательные центры «Точка роста»





В трех школах Баксана появятся новые образовательные центры «Точка роста». Заработают они в новом учебному году. В образовательных учреждениях сейчас ремонтируют кабинеты, в которых и разместят центры. Уже поменяли полы, окна и двери. Собираются также обновить отопительную систему и электропроводку. «Точки роста», создают в малых городах и селах, чтобы местные школьники не отставали от сверстников из мегаполисов. Примечательно, что для оформления таких центров разработали единый дизайн-проект. В прошлом году в Баксане, благодаря национальному проекту «Образование», уже открыли три «Точки роста», которые успешно работают.