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В Тереке завершили капитальный ремонт местного Дома культуры

В Тереке завершили капитальный ремонт местного Дома культуры

07.11.2022 | 16:24
Провели его по госпрограмме “Культура Кабардино-Балкарии” в честь столетия республики. Это первое капитальное восстановление здания за всю его историю, начиная с 1968-го года. В Доме культуры заменили все коммуникации на первом этаже. Установили окна на фасаде и по периметру. В зрительном зале на 460 мест демонтировали старый деревянный пол и создали новое покрытие. Обновили сцену и установили акустические панели. Такой материал способен поглощать и отражать звук. В будущем году здесь планируют отремонтировать рабочие кабинеты сотрудников, а также помещения, где занимаются посетители кружков. Творческих объединений в ДК восемь, в том числе вокальные и танцевальные. А перед зданием уже обновили летнюю эстрадную площадку. На ней установят сцену, чтобы местные артисты могли выступать здесь на больших праздниках.   https://t.me/vestikbr    
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