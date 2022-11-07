В Тереке завершили капитальный ремонт местного Дома культуры

Провели его по госпрограмме “Культура Кабардино-Балкарии” в честь столетия республики. Это первое капитальное восстановление здания за всю его историю, начиная с 1968-го года.
В Доме культуры заменили все коммуникации на первом этаже. Установили окна на фасаде и по периметру. В зрительном зале на 460 мест демонтировали старый деревянный пол и создали новое покрытие. Обновили сцену и установили акустические панели. Такой материал способен поглощать и отражать звук.
В будущем году здесь планируют отремонтировать рабочие кабинеты сотрудников, а также помещения, где занимаются посетители кружков. Творческих объединений в ДК восемь, в том числе вокальные и танцевальные.
А перед зданием уже обновили летнюю эстрадную площадку. На ней установят сцену, чтобы местные артисты могли выступать здесь на больших праздниках.
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