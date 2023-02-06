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В Тереке прошел республиканский турнир по вольной борьбе

В Тереке прошел республиканский турнир по вольной борьбе

06.02.2023 | 16:53
Бьющие через край эмоции и огромное желание победить… Больше ста юных атлетов разыграли комплекты наград на первенстве республики по вольной борьбе. Весовых категорий – больше десятка: от 35 до 100 килограммов. На кону – участие в чемпионате СКФО. Напутствия перед выходом на ковер от тренеров и следом – борьба за победу. Борцы представляют разные спортивные школы республики. К ним присматриваются судьи, ведь именно здесь и определится будущий состав сборной республики. Республиканское первенство среди юношей 14-15 лет решили провести в Тереке, в спортивном комплексе, который до этого принимал всероссийские турниры. Сборная Кабардино-Балкарии, сформированная по итогам турнира, отправится в Дагестан, где соберутся сильнейшие вольники Северного Кавказа восьмого-девятого годов рождения.   https://t.me/vestikbr
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