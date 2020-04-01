В стране сегодня начинается осенний призыв в армию. Он пройдет в штатном режиме

Сегодня в России начинается весенний призыв новобранцев на военную службу. В армию на этот раз должны попасть 135 тысяч молодых людей со всей страны. Призыв, по указу Президента, пройдет в плановые сроки. Дата окончания – 15 июля. От Кабардино-Балкарии ряды Вооруженных Сил пополнят около 700 человек. В связи с противодействием распространению коронавируса, в республике решили внести в организацию некоторые коррективы. За здоровьем призывников намерены следить особо тщательно. Врачебные комиссии усиливают специалистами и дополнительным оборудованием. Это поможет протестировать на коронавирус всех без исключения новобранцев. В войска направят только тех, у кого будут отрицательные результаты, подчеркивают в военкомате. После прибытия в части пополнение изолируют на две недели. К слову, такую практику применяли и раньше. В ведомственных учреждениях Минобороны, в том числе в учебных заведениях, организована регулярная проверка здоровья сотрудников. Создан запас необходимых медицинских изделий, средств защиты и лекарств.