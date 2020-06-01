В станице Солдатской строят новую школу

В станице Солдатской Прохладненского района Кабардино-Балкарии строится современная школа.

В прошлом году 12 классов из станичной школы имени Павла Грицая посещали занятия во вторую смену. Ввод в эксплуатацию нового учебного заведения на 250 мест позволит перевести обучение всех детей в одну смену.

Новостройка располагается на окраине Солдатской. Здесь много свободного места, рядом дорога – удобно будет подвозить детей из самой станицы и с железнодорожной станции поблизости. За ходом возведения следят педагоги и представители местной власти.

Для начала отведенную под застройку территорию изучили на залегание пород и сейсмичность. На создание фундамента направили 1,5 тысячи бетонных блоков. Само здание уже пошло ввысь. В некоторых корпусах – а их будет пять, построили третий этаж. По словам представителя подрядной строительной организации, на двух блоках готовность составляет около 80%. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу конструкции под кровлю. По проекту в новой школе предусмотрены спортивные площадки: беговые дорожки, волейбольное, футбольное и баскетбольное поля, а также благоустройство и озеленение территории.

В Солдатской стремятся обеспечить нуждающихся и дошкольными местами. Сейчас в станице три детских сада. В прошлом году открыли ясли-сад на 40 мест для малышей до трех лет. В следующем году планируют построить еще один на 120 детей.

В Минпросвещения КБР сообщили, что в республике действует перспективный план возведения образовательных учреждений. До конца 2022 года в школах Кабардино-Балкарии должно появиться больше 3 000 новых ученических мест.