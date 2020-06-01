В станице Котляревской благоустраивают дворы и скверы

Станица Котляревская Майского района Кабардино-Балкарии впервые участвует в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Уже к осени казачье поселение, возраст которого исчисляется 180 годами, получит обновленные площади.

Жильцы многоквартирных домов на улицах Лебедевых и Школьной сами проявили инициативу: приняли решения на собраниях собственников, определились, каким именно хотят видеть свой двор, и подали заявку на участие в программе. Она предусматривает выполнение следующего минимального перечня работ за счет бюджетных средств: ремонт дворовых проездов с укладкой асфальтобетонной смеси и заменой бордюров, обеспечение уличного освещения, установка декоративных скамеек и металлических урн для мусора. По словам главы администрации ст. Котляревская Александра Федоренко, в этом году под ремонт подпадают 2 двора и небольшая общественная территория поблизости. В настоящее время работы идут полным ходом.

«Я думаю, это будет большой плюс для нашего поселения в части комфорта и условий для проживания наших жителей. До этого мы в такие программы не вступали. У нас первый опыт, начало положено. Я думаю, будем теперь участвовать регулярно», — отметил Федоренко.

Также в станице приступили к благоустройству общественной территории центрального сквера рядом с Домом культуры. Некогда визитная карточка муниципалитета — фонтан «Кукуруза» — сегодня выглядит далеко не так привлекательно, как 40 лет назад. На протяжении нескольких десятилетий объект не эксплуатировался, все коммуникации давно пришли в негодность. В этом году Советом местного самоуправления поселения был одобрен проект благоустройства всей территории.

По плану фонтан будет выглядеть в виде декоративной клумбы, вокруг него выложат цветную плитку, установят лавочки и декоративные фонари и оборудуют бесплатную зону Wi-Fi. Сама конструкция после ремонта засияет новыми красками, а пустая чаша фонтана будет облагорожена красивыми декоративными элементами. В перспективе, говорит глава станичной администрации, когда появится возможность, можно вернуть фонтану его прямое назначение. Пока же на выполнение всех работ выделяется 1,5 млн. рублей.