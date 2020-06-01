В станице Александровской обустраивают зону отдыха

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Особенность нынешнего этапа в том, что мероприятия по благоустройству выходят за рамки городских территорий и впервые распространяются на сельские поселения.

В станице Александровской Майского района КБР идет масштабное обустройство зоны отдыха. Расположена она в центре станицы между Домом культуры «Октябрь» и начальной школой – детским садом «Теремок». На площади свыше одного гектара будут построены детская и спортивная площадки, новые дорожки, перед зданием ДК плиткой вымостят более 2000 кв.м. Кроме того, по периметру парка установят фонари, скамьи, урны, высадят деревья и кустарники и оборудуют парковку.

На сегодня выполнены работы по демонтажу старого тротуарного покрытия, обрезке сухих ветвей и спилу аварийных деревьев, произведена укладка плитки. Далее планируется установка бордюрных элементов, устройство асфальтового покрытия, прокладка кабелей линии электропередачи, поясняют в администрации поселения.

Также будет благоустроен мемориал казакам, погибшим в годы гражданской и Великой Отечественной войн, который находится на территории парка. Пространство вокруг памятника расширят, выложат плиткой и высадят зеленую ограду. Всего на обустройство зоны отдыха в Александровской выделено 1,5 миллиона рублей.

Кроме обустройства этой общественной территории, в станице Александровской есть и другие планы на перспективу. Администрация поселения уже подала заявки на капитальный ремонт здания НШДС и Дома культуры «Октябрь» в будущем году. Если заявки пройдут конкурсный отбор, то центральная часть станицы существенно преобразится.

В целом в Кабардино-Балкарии на финансирование госпрограммы «Формирование современной городской среды» в 2020 году направят свыше 247 млн. рублей. На эти деньги запланировано благоустройство 33 общественных пространств и 124 дворовых территорий в 39 населенных пунктах республики.