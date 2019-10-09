В Следственном комитете России завели уголовное дело на двух человек, которые, находясь в Кабардино-Балкарии, собрали шесть миллионов рублей. — 2019.10.09

Деньги предназначались для финансирования международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории нашей страны.

Преступная группа, которую они возглавляли, действовала в девяти регионах России. В ходе предварительного следствия задержаны брат с сестрой, 25-ти и 30-ти лет.

Преступную деятельность удалось пресечь во взаимодействии с ФСБ и Федеральной службой финансового мониторинга. Проведено больше 90 обысков в домах участников группировки. Обнаружены и изъяты многочисленные банковские карты, мобильные устройства, а также долларовые купюры и литература экстремистского содержания. Расследование по уголовному делу продолжается.