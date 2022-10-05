В селении Хамидие осенью зацвела сирень

Очевидцами необычного явления стали жители села Хамидие. В начале октября здесь зацвела сирень.
Если жителям такое напоминание о весне приятно, то ученые к осеннему цветению многолетних кустарников относятся как к аномалии. Называют его сбоем “биологических часов” и связывают с изменением температуры и влажности.
Кстати, схожим образом могут себя вести фруктовые деревья, каштаны и акации. Специалисты также уверяют: хотя повторное цветение и приводит к некоторому ослаблению растений, непоправимого вреда им не приносит.
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