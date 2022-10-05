home
Главная
>
Новости
>
В селении Хамидие осенью зацвела сирень

В селении Хамидие осенью зацвела сирень

05.10.2022 | 17:36
Очевидцами необычного явления стали жители села Хамидие. В начале октября здесь зацвела сирень. Если жителям такое напоминание о весне приятно, то ученые к осеннему цветению многолетних кустарников относятся как к аномалии. Называют его сбоем “биологических часов” и связывают с изменением температуры и влажности. Кстати, схожим образом могут себя вести фруктовые деревья, каштаны и акации. Специалисты также уверяют: хотя повторное цветение и приводит к некоторому ослаблению растений, непоправимого вреда им не приносит.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных