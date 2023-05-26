В селе Сармаково возводят школу

В селе Сармаково в рамках национального проекта «Образование» возводят школу.
Образовательное учреждение, рассчитанное на 275 учебных мест, начали создавать в августе прошлого года. Всего в селе три школы, эта – под номером один. Прежнее здание появилось здесь в конце 50-х, и через многие десятилетия эксплуатации его признали аварийным.
В новом, помимо кабинетов для учебы, будут спортивный и актовый залы, библиотека, пищеблок и столовая, швейная и столярно-слесарная мастерские. На территории поблизости – места для отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, площадка для проведения школьных линеек. Сейчас специалисты трудятся над коммуникационными линиями и техническими помещениями.
Закончить строительство школы в селе Сармаково должны к концу этого года.
https://t.me/vestikbr