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В селе Сармаково возводят школу

В селе Сармаково возводят школу

26.05.2023 | 09:52
В селе Сармаково в рамках национального проекта «Образование» возводят школу. Образовательное учреждение, рассчитанное на 275 учебных мест, начали создавать в августе прошлого года. Всего в селе три школы, эта – под номером один. Прежнее здание появилось здесь в конце 50-х, и через многие десятилетия эксплуатации его признали аварийным. В новом, помимо кабинетов для учебы, будут спортивный и актовый залы, библиотека, пищеблок и столовая, швейная и столярно-слесарная мастерские. На территории поблизости – места для отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная зоны, площадка для проведения школьных линеек. Сейчас специалисты трудятся над коммуникационными линиями и техническими помещениями. Закончить строительство школы в селе Сармаково должны к концу этого года.   https://t.me/vestikbr
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