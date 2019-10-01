В селе Ерокко обновляют спортзал в местной школе — 2019.10.14





Отремонтировать его позволила федеральная целевая программа по развитию физкультуры и спорта. Уже совсем скоро в этом светлом, просторном зале смогут заниматься школьники. Из федерального бюджета выделили на обновление больше двух миллионов рублей. Деньги направили не только на обустройство основного помещения, но и на ремонт раздевалок, душевых, а также фасада здания. Здесь установили новую систему отопления. Сейчас завершают укладывать специальное напольное покрытие. Окончание работ намечено на конец октября.