В Сармаково приступили к реконструкции водопроводных сетей

Трубы подвозят к месту замены на сцепке. Чтобы ускорить установку, короткие фрагменты соединяют между собой. Материал - полипропилен. Срок службы такого водопровода раза в три дольше, чем у конструкций из металла.
Подрядчики уже проложили около 600 метров труб. В целом протяженность участка - семь с половиной км. Во время ремонта отключать воду стараются как можно реже, чтобы было меньше неудобств для жителей. Специалисты меняют не только сами сети. Также устанавливают пожарные гидранты и трубопроводную арматуру. Места присоединения частных домов к центральной линии оборудуют специальными колодцами. Здесь же подключают счетчики воды.
От центрального водопровода Сармаково напрямую зависит обеспечение ресурсом и жителей соседнего села. Сети соединяются на параллельной улице, и по ним вода поступает в Малку. Потому реконструкции объекта ждут с большим нетерпением. Закончить капитальный ремонт должны до конца декабря.
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