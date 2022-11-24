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В Сармаково приступили к реконструкции водопроводных сетей

В Сармаково приступили к реконструкции водопроводных сетей

24.11.2022 | 15:56
Трубы подвозят к месту замены на сцепке. Чтобы ускорить установку, короткие фрагменты соединяют между собой. Материал - полипропилен. Срок службы такого водопровода раза в три дольше, чем у конструкций из металла. Подрядчики уже проложили около 600 метров труб. В целом протяженность участка - семь с половиной км. Во время ремонта отключать воду стараются как можно реже, чтобы было меньше неудобств для жителей. Специалисты меняют не только сами сети. Также устанавливают пожарные гидранты и трубопроводную арматуру. Места присоединения частных домов к центральной линии оборудуют специальными колодцами. Здесь же подключают счетчики воды. От центрального водопровода Сармаково напрямую зависит обеспечение ресурсом и жителей соседнего села. Сети соединяются на параллельной улице, и по ним вода поступает в Малку. Потому реконструкции объекта ждут с большим нетерпением. Закончить капитальный ремонт должны до конца декабря.   https://t.me/vestikbr
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