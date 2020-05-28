В с. Ново-Ивановском строят школу будущего

В с. Ново-Ивановском Майского района Кабардино-Балкарии продолжается строительство новой школы. Новое здание должно прийти на смену им. Шуры Козуб, который давно пришел в ветхое состояние. Осенью 2018 года в ходе своей первой рабочей поездки в район глава КБР Казбек Коков пообещал решить эту проблему. На следующий год были выделены средства для разработки проектно-сметной документации и ее государственной экспертизы. В итоге план по строительству нового сельского учебного заведения удалось включить в программу «Современная школа» национального проекта «Образование».

Площадку под новое учебное заведение отвели в самом центре села. Возвести объект стоимостью свыше 343 миллионов рублей планируют к 2022 году. Требования к строительству таких зданий очень высокие: это и вопросы безопасности, в том числе пожарной, и сейсмоустойчивости, и соблюдения санитарных стандартов. Тем не менее, подрядчики рассчитывают завершить объект раньше запланированного срока.

Согласно проекту на прилегающей к школе территории создадут зоны отдыха, игровую, физкультурно-спортивную и хозяйственную. После завершения строительства, благодаря современной технической базе, сельские дети будут учиться по тем же технологиям, что и в «продвинутых» учебных заведениях страны, отмечают в Минпросвещения КБР.

В этом году в Ново-Ивановском появится еще один новый объект. До конца лета здесь построят уличную спортивную площадку с искусственным покрытием с комплексом для воркаута. Работы оцениваются в сумму больше 4 миллионов рублей. По итогам аукциона уже определили подрядчика, который приступит к обязанностям по договору в ближайшее время. Площадку создадут в рамках программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».