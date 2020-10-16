В с.Нартан Чегемского района идет реконструкция водоснабжения

В рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» в с. Нартан Чегемского района начаты работы по реконструкции сетей водоснабжения.

Улица Ленина – центральная в Нартане. Сейчас здесь активно ведут ремонтные работы – меняют на новый водовод. Общая протяжённость – более 5 км. Сейчас прокладывают трубы, впереди установка колодцев и пожарных гидрантов. Как отмечают работники местного водоканала, частые порывы и аварии, которые происходили из-за ветхости системы, мешали бесперебойной подаче воды в населенный пункт. Новый трубопровод сделан из современного и износостойкого материала.

Одновременно строители готовят котлованы для водяных колодцев. Технических сложностей, говорят, в процессе земляных работ не возникает. Используют особую технологию, по которой можно провести трубы под асфальтным покрытием магистральной дороги, при этом, не повреждая проезжую часть.

Следить за положением трубы под землей помогает видео-локатор. Благодаря ему строители могут провести сеть с точностью до миллиметра. Новый водопровод должен значительно улучшить качество питьевой воды, и обеспечить ее бесперебойную доставку на много лет вперед, говорят специалисты. До конца октября на двух других улицах в Нартане планируют заменить еще 10 км водовода.