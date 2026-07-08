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В России с 1 сентября отменяют домашние задания для учеников первых классов

В России с 1 сентября отменяют домашние задания для учеников первых классов

08.07.2026 | 13:40
В российских школах с первого сентября окончательно упраздняют домашние задания для первоклассников. Минпросвещения исключило из федеральной программы пункт, который ранее допускал нагрузку до одного часа в день. Теперь любые внеурочные задания для самых маленьких под полным запретом. При этом ведомство установило и единый режим: уроки не могут начинаться раньше восьми утра и заканчиваться позже семи вечера. Трехсменное обучение и так называемые «нулевые» уроки уходят в прошлое, а учеников пятых и девятых классов обязали перевести в первую смену. Идею разгрузки детей активно поддерживают на высшем государственном уровне. Ранее в Администрации Президента заявляли, что в эпоху развития искусственного интеллекта классические задания на дом во многом теряют смысл. А в Госдуме призывали избавить школьников от избыточной учебной нагрузки. Техническая правка минпросвещения ставит точку в спорах вокруг первых классов: теперь вся начальная образовательная программа должна укладываться строго в рамки школьных занятий.   https://t.me/vestikbr
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