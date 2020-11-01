В России больше чем в два раза увеличат список олимпиад для школьников, а также скомпонуют их в интернете по принципу «одного окна»





Свою инициативу Минпросвещение страны вынесло на общественное обсуждение. На портале проектов нормативных правовых актов можно найти этот документ. В нем говорится об олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, а также о других состязаниях, которые направлены на развитие способностей школьников. И если в прошлом году в перечне было 250 таких проектов, то в новом варианте документа — 650! В списке — известные на всю страну олимпиады «Ломоносов», «Физтех», «Высшая проба». А еще — музыкальные, спортивные, научные конкурсы. Среди новых – по поддержке талантов, которые проходят в рамках нацпроекта «Образование». А еще — состязания в рамках Национальной технологической инициативы и акции, связанные с развитием патриотического воспитания. Плюс — новые соревнования, нацеленные на помощь школьникам в ранней профориентации. В Минпрсовещении рассчитывают, что удастся сформировать единую и общедоступную систему конкурсов, которые должны быть доступны буквально по одному клику. Для участников олимпиад все также будут предусмотрены различные поощрения. В частности, они смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.