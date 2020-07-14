В республике возобновили плановую вакцинацию детей

До этого из-за коронавируса ее временно не проводили, проинформировали в региональном Минздраве. По национальному календарю делают прививки от кори, краснухи, полиомиелита, скарлатины и других инфекций. В преддверии сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом малышей до года намерены защитить от пневмококка. Время процедуры назначит педиатр. При необходимости посоветует дополнительные анализы, обследования, а также консультацию иммунолога. В Минздраве распорядились: поликлиникам следует неукоснительно соблюдать профилактические меры в ходе вакцинации: дистанция между пациентами – в полтора-два метра, при входе – дезинфекция руки измерение температуры тела. Сейчас намерены сделать прививки малышам до года и из групп риска. Остальных планируют вакцинировать в детсадах и школах, когда те заработают.