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В республике проводят конкурс “Человек. Природа. Космос”

В республике проводят конкурс “Человек. Природа. Космос”

02.08.2022 | 21:21
В республике проводят конкурс “Человек. Природа. Космос”. Посвящают его 265-летию Российской академии художеств и одновременно – столетию Кабардино-Балкарии. К участию приглашают живописцев, графиков, скульпторов, авторов инсталляций, живущих в республике. Номинации разнообразные – портрет, пейзаж, абстракция. Желающие могут подать заявки на каждую из них. Одному мастеру разрешено представить около десятка произведений. Заявки принимают до конца августа. Работы, которые отберет конкурсная комиссия, выставят в Национальном музее. Экспозиция “Человек. Природа. Космос” пройдет там в первой половине октября. Отметим, что у победителей есть возможность участвовать в выставке в Москве в галерее Зураба Церетели. Это уже в следующем году. Среди организаторов конкурса – Союз художников и Национальный музей Кабардино-Балкарии. “Служителям искусства” там расскажут более подробно о деталях творческого состязания. https://t.me/vestikbr
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