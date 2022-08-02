В республике проводят конкурс “Человек. Природа. Космос”. Посвящают его 265-летию Российской академии художеств и одновременно – столетию Кабардино-Балкарии.
К участию приглашают живописцев, графиков, скульпторов, авторов инсталляций, живущих в республике.
Номинации разнообразные – портрет, пейзаж, абстракция. Желающие могут подать заявки на каждую из них. Одному мастеру разрешено представить около десятка произведений. Заявки принимают до конца августа. Работы, которые отберет конкурсная комиссия, выставят в Национальном музее.
Экспозиция “Человек. Природа. Космос” пройдет там в первой половине октября.
Отметим, что у победителей есть возможность участвовать в выставке в Москве в галерее Зураба Церетели. Это уже в следующем году. Среди организаторов конкурса – Союз художников и Национальный музей Кабардино-Балкарии. “Служителям искусства” там расскажут более подробно о деталях творческого состязания.
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