В республике появится региональное отделение Общероссийского движения детей и молодежи. Детали обсудили сегодня в Нальчике на заседании общественного штаба по формированию организации. Создать в стране движение детей и молодежи распорядился глава государства. Соответствующий закон подписан в середине июля. Сотрудники региональных Минпросвещения и по делам молодежи обсуждали механизмы реализации поставленной задачи. В обсуждении участвовал руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков. Мухамед Кодзоков подчеркнул: важно выстроить системную работу с представителями подрастающего поколения из всех уголков республики, тем более что по закону первичные ячейки движения можно создавать на базе самых разных организаций, в том числе образовательных, спортивных и в учреждениях культуры.