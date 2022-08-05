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В республике появится региональное отделение Общероссийского движения детей и молодежи

В республике появится региональное отделение Общероссийского движения детей и молодежи

05.08.2022 | 21:18
В республике появится региональное отделение Общероссийского движения детей и молодежи. Детали обсудили сегодня в Нальчике на заседании общественного штаба по формированию организации. Создать в стране движение детей и молодежи распорядился глава государства. Соответствующий закон подписан в середине июля. Сотрудники региональных Минпросвещения и по делам молодежи обсуждали механизмы реализации поставленной задачи. В обсуждении участвовал руководитель администрации Главы Кабардино-Балкарии Мухамед Кодзоков. Мухамед Кодзоков подчеркнул: важно выстроить системную работу с представителями подрастающего поколения из всех уголков республики, тем более что по закону первичные ячейки движения можно создавать на базе самых разных организаций, в том числе образовательных, спортивных и в учреждениях культуры.
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