В республике начнется восстановление службы стоматологической помощи детям — 2019.07.24





Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Марат Хубиев на совещании с активом назвал этот вопрос одним из приоритетных.

На сегодняшний день распространение такого заболевания, как кариес среди детей носит угрожающие масштабы. Сейчас в районных подразделениях уделяют не так много внимания лечению юных жителей, не всегда проводится систематическая санация школьников, сообщает внештатный стоматолог Минздрава республики Асият Хамукова. Эти вопросы и будут решаться в ближайшее время. Также должна серьёзно проводиться профилактическая работа с детьми и их родителями. Кроме того, в ряде отдаленных населенных пунктов республики появятся новые стоматологические кабинеты.