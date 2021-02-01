В Республиканской детской библиотеке сегодня прошли литературные чтения, посвященные Международному дню родного языка





Нальчикским дошкольникам рассказали об истории праздника: по решению ЮНЕСКО его уже больше 20-ти лет отмечают 21-го февраля. С детьми говорили о том, как важно знать родной язык: это живая память народа, его душа и достояние… Сотрудники библиотеки отмечают, что в последние годы интерес подрастающего поколения к литературе на национальных языках заметно вырос.

На встрече в библиотеке маленькие любители книг сами читали стихи, в том числе на родных языках.