В реки Кабардино-Балкарии намерены выпустить около 1 миллиона мальков лососевых

Северокавказское территориальное управление Росрыболовства продолжает мероприятия по зарыблению рек республики в рамках компенсационной программы. Сейчас в бассейнах и лотках растут и набирают навесок сотни тысяч мальков форели. Часть отправится в реки, чтобы компенсировать ущерб, который наносят естественной среде гидроэлектростанции. Чегемский завод участвует в партнерской программе Северокавказского управления Росрыболовства.

В водоемах Кабардино-Балкарии обитают два вида форели: ручьевая, пресноводная форма каспийской кумжи и радужная. Чтобы малькам на заводе было комфортно, воду из реки Чегем сперва собирают в перфорированные дренажные трубы, а после очистки направляют в цеха и садки. По сути здесь одно большое помещение с множеством резервуаров разных размеров. Один из бассейнов отвели под «рыбий детсад». Там они находятся около года. Этого времени достаточно для того, чтобы из крошечной икринки вырос жизнеспособный малек. Вовремя кормить их– этого мало, говорят специалисты. Рыбоводы ежедневно контролируют уровень кислорода, температуру воды, следят за правильным питанием будущей взрослой рыбы.

По программе воспроизводства водных биоресурсов мальков ценных пород рыбы уже отправляли в Черек, Баксан, Чегем, Псыгансу, Малку, Адыр-Су, Сылтран. Этой осенью притоки главной водной артерии Северного Кавказа – реки Терек – готовятся принять очередную партию каспийского лосося.