В региональном отделении ОНФ чествовали журналистов Кабардино-Балкарии

Общественники республики решили поздравить журналистов с профессиональным праздником. По мнению организаторов церемонии, а это представители ОНФ и профсоюзов, День печати объединяет всех тех, кто своим трудом создает единое информационное пространство, формирует общественное мнение, задает нравственные ориентиры. В материалах журналистов отражаются события повседневной жизни, из которых затем складывается история. В честь праздника работники СМИ республики получили благодарственные письма от имени руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова. В числе тех, чьи заслуги отметили, – несколько сотрудников ГТРК «Кабардино-Балкария». Журналистов поблагодарили за «высокий профессионализм, оперативность и информационную поддержку в освещении деятельности регионального отделения Общероссийского народного фронта» в минувшем году. «Виновникам торжества» также вручили благодарности и премии от региональной Федерации профсоюзов. Всем журналистам республики пожелали профессиональных успехов, новых интересных материалов, роста тиражей, увеличения радио- и телевизионной аудитории.