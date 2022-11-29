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В региональном центре “Антарес” началась последняя неделя образовательной смены по генетике

В региональном центре “Антарес” началась последняя неделя образовательной смены по генетике

29.11.2022 | 16:19
В Региональном центре выявления и поддержки одаренных детей “Антарес” началась вторая неделя образовательной смены по генетике. Проводят ее совместно с Кабардино-Балкарским госуниверситетом. Старший преподаватель кафедры биологии КБГУ Милана Хашкулова рассказывает 10-классникам, как проявляют себя наследственность и изменчивость – два ключевых свойства, которые исследует генетика. В качестве примеров – экспонаты вузовского Музея живой природы. Так проходит образовательная смена по этой науке в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей “Антарес”. Сотрудники Института химии и биологии уже вторую неделю занимаются с группой из 20 старшеклассников. Им объясняют, как информация передается из поколения в поколение, и какие нарушения возможны в этом процессе. Исследования на практике – главный принцип проведения смен. Слушателям сообщают и о практической пользе самой генетики – о том, как, к примеру, она помогает в развитии сельского хозяйства и как служит медицине. Смена по генетике – это часть целой серии краткосрочных образовательных курсов для школьников. К примеру, совсем недавно в “Антаресе” завершились занятия по основам литературного творчества и продолжается смена по математике.   https://t.me/vestikbr
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