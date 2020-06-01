В Псыгансу завершен ремонт автодороги

В Урванском районе Кабардино-Балкарии завершен ремонт участка региональной автотрассы проходящей через Псыгансу. Свежий асфальт на центральной улице села появился в рекордно короткие сроки. По плану сдать обновленную дорогу в эксплуатацию планировали только осенью, но благоприятные погодные условия значительно ускорили процесс замены дорожного покрытия.

Отреставрированный участок дороги «Старый Черек – Жемтала» — длиной почти 6 километров. Он проходит через три основные улицы Псыгансу. На трассе поменяли основание и создали новое асфальтобетонное покрытие. Также приведены в порядок обочины, установлены дорожные знаки, обустроены искусственные дорожные неровности и установлены светофоры.

Работы по замене покрытия на региональных трассах республики продолжаются. Близится к завершению ремонт дорожного полотна в селе Алтуд Прохладненского района, а также в селе Псынадаха Зольского района. Всего же, по данным министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР, в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в республике отремонтируют 200 километров региональных трасс.