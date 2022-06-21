В Прохладном ведется капитальный ремонт Детской школы искусств “Лира”

Объект восстанавливают по нацпроекту «Культура». Зданию – больше 60 лет. Изначально здесь располагался ДК ремонтно-механического завода “Прохладненский”, после его переоборудовали под учебное заведение. Посещали школу около восьми сотен детей. На сцене “Лиры” проводили различные концерты, новогодние праздники и танцевальные вечера для молодежи. Однако за годы эксплуатации полы и стены обветшали, кровля дала течь. В негодность пришли коммуникации. Уже установили новую кровлю. Сейчас подрядчики приводят в порядок облик здания. При этом стараются максимально сохранить его архитектуру. Внутри школы строители заменят инженерные коммуникации, реконструируют сцену, обновят полы, окна и двери, установят кресла, сценическое оборудование и станки в хореографических залах... По проекту здесь также появится противопожарная и охранная сигнализации, камеры видеонаблюдения. Благоустроят и прилегающую территорию.