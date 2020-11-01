В Прохладном строят диализный центр – для пациентов с почечной недостаточностью





Диализ – это искусственное очищение крови и других жидкостей в организме. К нему прибегают, когда почки уже не справляются. Сегодня в Прохладном и Прохладненском районе – больше 20 пациентов, которым жизненно необходима такая процедура. Чтобы пройти ее, они сейчас ездят в другие города республики, где есть специализированные центры. В ближайшей перспективе помощь они смогут получать рядом с домом.

Проект реализуют на условиях государственно-частного партнерства. Участвуют российские специалисты в области медицины высоких технологий и представители одной из немецких компаний. Из-за распространения коронавируса сроки строительства пришлось перенести. Подрядчикам необходимо еще несколько месяцев, чтобы сдать объект в эксплуатацию…Напомню, что в республике уже работают пять филиалов Северо-Кавказского нефрологического центра, где проводят диализ – в Нальчике, Баксане и Нарткале.