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В Прохладном благоустраивают несколько общественных пространств

В Прохладном благоустраивают несколько общественных пространств

12.04.2022 | 15:43
На аллее возле третьего лицея Прохладного уже четко видны контуры новой общественной территории. Здесь продолжат обновлять тротуар, часть которого привели в порядок в прошлом году. Тогда участок тоже выбрали сами горожане - для восстановления по программе «Формирование комфортной городской среды». За последние годы в Прохладном появились новые места для отдыха, реконструированы скверы и парки. В разных районах созданы игровые площадки с физкультурными комплексами и зонами воркаута. Завершено строительство спортивно-оздоровительного центра. Теперь планируют обновить две общественные территории – аллею на ул.Ленина и сквер возле памятника работникам колхоза «Победа», погибшим в 41-45 годах. Общая площадь, подлежащая благоустройству, - восемь тысяч квадратных метров. По программе формирования комфортной городской среды в Прохладном уже обновили семь общественных пространств. Новое голосование по выбору территорий либо дизайн-проектов благоустройства откроется 15 апреля на сайте za.gorodsreda.ru и продолжится до конца мая. К самим работам приступят уже в 23 году.
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