В Прохладненском районе устраняют последствия урагана

Холодный атмосферный фронт, проходивший накануне через Северный Кавказ, вызвал в Кабардино-Балкарии сильнейшие грозы с ливнем и градом. Прохладненский район сполна ощутил на себе удар стихии.

Сообщение о том, что в Прохладном из-за стихии нарушено электроснабжение, поступило в среду в 18:25. На территорию обрушились град, дождь и ветер. В городе были порваны провода на пяти улицах. Позднее поступила информация, что в Новополтавском повалено 8 опор линий электропередачи. В Алтуде, Прималкинском и Дальнем частично повреждены кровли школ и детских садов. В районе пострадало несколько участков газопроводов.

Не обошлось без жертв. Около хутора Новотроицкого автомобиль придавило упавшим деревом. Мужчина, который находился внутри, погиб. Поврежден фасад Центральной районной больницы в Прохладном, где расположен один из госпиталей для заразившихся коронавирусом. Как отметили в Минздраве, госпиталь продолжает работать в штатном режиме. Сотрудники и пациенты не пострадали.

«У нас самый большой ущерб, наверное, это пятиэтажное здание, шатровое кровля полностью взлетела с 6-подъездного дома на 70 квартир. Там большой объем работ предстоит. Сейчас занимаются разборкой этого каркаса. По проблеме электроснабжения был отключен водозабор», — уточняет масштабы ущерба глава администрации г. Прохладного Игорь Тараев.

К восстановительным работам подключились 4 специализированных предприятия и 6 управляющих компаний. К вечеру 4 июня в Прохладном наладили энергоснабжение, полностью устранили перебои в подаче воды и газа.

С пятиэтажки по улице Боронтова штормовой ветер с порывом до 30 м/сек. в буквальном смысле снял кровлю и положил ее рядом с домом. По словам жильцов, крыша буквально разверзлась, и вода полилась прямо в квартиры. Проходы к подъездам очистили, но с пятого этажа все еще свисает карниз из металлического профиля. Последствия предстоит устранять управляющей компании, где уже подготовили обращение в мэрию Прохладного и Минстрой.

«Что от нас зависело — прочистили проходы, чтобы люди могли зайти в подьезды. Но в данной ситуации здесь нужна спецтехника, для того, чтобы взобраться наверх, убрать ту часть, которая висит», поясняет заместитель директора управляющей компании «Жилстрой» Евгений Кайдаш.

Удар стихии почувствовали на себе и жители Нальчика, Майского и Баксанского районов, где в течение часа выпала двухмесячная норма осадков. Значительный урон нанесен сельхозугодьям и подсобным хозяйствам в частном секторе. Размер ущерба еще предстоит оценить.