В притоки реки Баксан выпустили 55 тысяч мальков каспийского лосося

Так гидроэнергетики компенсируют влияние, которое их деятельность оказывает на природу. Это уже второй этап ежегодных работ. Первый провели минувшей весной. С начала года в Баксан выпустили уже около 200 тысяч экземпляров. В процессе участвуют представители компании “РусГидро”, Северо-Кавказского управления Росрыболовства и администрации Эльбрусского района. Места, куда предстоит отправить мальков, определяют на основе научного анализа. Но перед этим их выращивают на специализированном заводе около года – до тех пор, пока каждая особь не достигнет веса от 13 до 20 граммов. Зарыбление – не единственная акция, направленная на сохранение биоресурсов: в плотинах каскада Нижне-Черекских ГЭС создали рыбоходы, чтобы обитатели рек могли свободно проходить на нерестилища.