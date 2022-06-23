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В притоки реки Баксан выпустили 55 тысяч мальков каспийского лосося

В притоки реки Баксан выпустили 55 тысяч мальков каспийского лосося

23.06.2022 | 16:19
Так гидроэнергетики компенсируют влияние, которое их деятельность оказывает на природу. Это уже второй этап ежегодных работ. Первый провели минувшей весной. С начала года в Баксан выпустили уже около 200 тысяч экземпляров. В процессе участвуют представители компании “РусГидро”, Северо-Кавказского управления Росрыболовства и администрации Эльбрусского района. Места, куда предстоит отправить мальков, определяют на основе научного анализа. Но перед этим их выращивают на специализированном заводе около года – до тех пор, пока каждая особь не достигнет веса от 13 до 20 граммов. Зарыбление – не единственная акция, направленная на сохранение биоресурсов: в плотинах каскада Нижне-Черекских ГЭС создали рыбоходы, чтобы обитатели рек могли свободно проходить на нерестилища.
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