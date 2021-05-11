В Приэльбрусье завершился фестиваль Red Fox Elbrus Race и Кубок Победы





В Приэльбрусье завершился фестиваль Red Fox Elbrus Race и Кубок Победы. Абсолютным чемпионом стала команда национальной гвардии «Росгвардия 1». 2-е место у команды Минобороны, и третье – у команды «Росгвардия – 3». Напомню, соревнования проходили в двух дисциплинах — «Вертикальный километр» и забег на вершину Эльбруса с поляны Азау и Гара Баши. Участвовали в состязаниях более 450 спортсменов из России, Казахстана и Белоруссии.