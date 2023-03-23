home
Главная
>
Новости
>
В Приэльбрусье проходит финал горного фестиваля воздушных шаров

В Приэльбрусье проходит финал горного фестиваля воздушных шаров

23.03.2023 | 16:45
В Приэльбрусье съехались ведущие российские дизайнеры, которые специализируются на таком материале. Рядом – их белорусские коллеги. Фестиваль призван рассказать, как можно большему числу людей об индустрии воздушных шаров и о том, сколь необычные композиции можно из них создать. К тому же авторы обмениваются опытом, и здесь же определяют сильнейших. Конкурсная часть фестиваля состоит из пяти номинаций. К примеру, в разделе «Большие скульптуры» нужно создать композиции высотой в несколько метров на тему «Наука и техника»… По итогам соревнований победителям вручат призы. Гран-при в этом году – 30 тысяч рублей.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных