В Приэльбрусье проходит финал горного фестиваля воздушных шаров

В Приэльбрусье съехались ведущие российские дизайнеры, которые специализируются на таком материале. Рядом – их белорусские коллеги. Фестиваль призван рассказать, как можно большему числу людей об индустрии воздушных шаров и о том, сколь необычные композиции можно из них создать.
К тому же авторы обмениваются опытом, и здесь же определяют сильнейших. Конкурсная часть фестиваля состоит из пяти номинаций. К примеру, в разделе «Большие скульптуры» нужно создать композиции высотой в несколько метров на тему «Наука и техника»…
По итогам соревнований победителям вручат призы. Гран-при в этом году – 30 тысяч рублей.
https://t.me/vestikbr