В преддверии выборов Глава Кабардино-Балкарии обратился к жителям республики

Уже завтра в стране начнутся выборы депутатов Госдумы и Советов местного самоуправления. Продлятся они три дня. По данным республиканского Избиркома, все 355 участков, расположенные в Кабардино-Балкарии, к проведению голосования полностью готовы. А в региональной Общественной палате заработал Центр онлайн-наблюдения за выборами. Его создали, чтобы обеспечить прозрачность избирательного процесса. В круглосуточном режиме сюда будет поступать информация с видеокамер, которые установили на более чем двухсот восьмидесяти участках. Используют шесть мониторов, каждый из которых одновременно может показывать «картинку» из четырех пунктов. Записывается не только изображение, но и звук. Доступна функция перемотки, чтобы вернуться к любому фрагменту. Ход выборов в Кабардино-Балкарии будут контролировать 710 независимых наблюдателей, которые прошли подготовку в Общественной палате, – по два человека на каждый участок. В основном все они уже были задействованы в прошлых избирательных кампаниях.