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В Правительстве КБР подвели итоги реализации госпрограмм в 2021-м году

В Правительстве КБР подвели итоги реализации госпрограмм в 2021-м году

20.05.2022 | 16:10
Все республиканские госпрограммы, а их в прошлом году было 26, выполнены, отметил министр экономического развития Борис Рахаев. На их реализацию в бюджете заложили свыше 50 миллиардов рублей. Даже несмотря на влияние пандемии коронавируса регион сумел достичь основных экономических показателей. Председатель правительства Алий Мусуков поручил кабинету министров не сбавлять темпы и в этом году добиваться высоких показателей в реализации госпрограмм. На заседании правительства утвердили отчет Минфина об исполнении республиканского бюджета в первом квартале этого года. Члены кабинета министров утвердили план комплексных кадастровых работ на 23-й год. В них будут участвовать восемь муниципалитетов, обследованию подлежат свыше 21 тысячи объектов. Минздрав предложил на рассмотрение несколько документов. В частности, внесены изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения в республике». На заседании также обновили составы нескольких межведомственных комиссий.
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