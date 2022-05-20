В Правительстве КБР подвели итоги реализации госпрограмм в 2021-м году

Все республиканские госпрограммы, а их в прошлом году было 26, выполнены, отметил министр экономического развития Борис Рахаев. На их реализацию в бюджете заложили свыше 50 миллиардов рублей. Даже несмотря на влияние пандемии коронавируса регион сумел достичь основных экономических показателей. Председатель правительства Алий Мусуков поручил кабинету министров не сбавлять темпы и в этом году добиваться высоких показателей в реализации госпрограмм. На заседании правительства утвердили отчет Минфина об исполнении республиканского бюджета в первом квартале этого года. Члены кабинета министров утвердили план комплексных кадастровых работ на 23-й год. В них будут участвовать восемь муниципалитетов, обследованию подлежат свыше 21 тысячи объектов. Минздрав предложил на рассмотрение несколько документов. В частности, внесены изменения в госпрограмму «Развитие здравоохранения в республике». На заседании также обновили составы нескольких межведомственных комиссий.