В поселке Звездном уничтожают изъятое оружие

В поселке Звездном началась процедура уничтожения оружия и боеприпасов, которые были добровольно сданы гражданами либо найдены и изъяты в 2020 году сотрудниками правоохранительных органов Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края.

Тысячи единиц огнестрельного оружия — ружья, пистолеты, боеприпасы поступили в специализированную мастерскую полка оперативного назначения Росгвардии. Здесь под наблюдением 5 членов комиссии каждый предмет будет разобран по частям и приведен в негодное состояние.

«Подготовлены военнослужащие и нормативно-правовая база. Организовано взаимодействие с МВД России и предприятиями промышленности. Уничтожению подлежит оружие, добровольно сданное гражданами, найденное, изъятое за нарушения, выявленные в ходе проверок», — уточнил заместитель командира по вооружению – начальник технической части полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Марат Абдулалиев.

Процесс утилизации — долгий и трудоемкий: сначала комиссия сверяет серию, номер, год выпуска каждого предмета. А их в этот раз немало: более полутора тысяч «огнестрелов» и 18 с половиной тысяч боеприпасов разного калибра. Потом все это попадает в специализированную мастерскую.

«С оружия снимаются все деревянные либо пластиковые и все неметаллические детали. Остается один металлический элемент. Данный металлический элемент подлежит деформации на специализированных станках. До полной непригодности. На этом этапе самая важная задача — это не допустить и исключить повторное использование и восстановление данного оружия», — разъяснил процедуру начальник службы артиллерийского вооружения технической части полка оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Илья Пилипчук.

Полученный лом взвешивают и отдают на переплавку промышленным предприятиям с лицензией. И даже там за процессом продолжают наблюдать представители воинской части. На все этапы переработки уходит около двух недель. За время действия мастерской – с 2018 года – здесь уничтожили почти 7 тысяч единиц огнестрельного оружия и свыше 77 тысяч боеприпасов.