В помощь бизнесу: в КБР открылась горячая линия для предпринимателей

Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарии запустил телефонную горячую линию для бизнесменов. Задать вопросы и получить подробные консультации о мерах, принятых в стране и республике для поддержки экономики и предпринимательской деятельности, можно по телефону — 8-800-222-51-07.

С вопросами об антикризисных мерах на горячую линию уже обратились 74 субъекта предпринимательства, сообщил руководитель ведомства Залим Кайсинов и напомнил, что обращения представители бизнеса могут также оставлять на сайте Центра поддержки предпринимательства — cppkbr.ru.