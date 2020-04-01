В период действия ограничений по коронавирусу активизировались нечистые на руку люди, промышляющие, в том числе, дистанционным мошенничеством, предупреждают в республиканском МВД

Особенно осторожными следует быть гражданам преклонного возраста. Аферисты могут использовать различные приемы: к примеру, сообщить о мифической социальной выплате или надбавке к пенсии, о якобы произошедшем снятии денег со счета или карты. Человеку могут предложить приобрести дорогое чудо-лекарство с сомнительным эффектом либо получить деньги по предоплате, но товар не отправить. Именно такой случай произошел на днях с 30-летней нальчанкой.