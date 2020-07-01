В Парламенте рассказали о переселении граждан из аварийного жилья

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики начал издалека – рассказал депутатам, как в Кабардино-Балкарии переселяли граждан из аварийного жилья за последние семь лет. По словам Алима Бербекова, именно в 2013-м стартовала республиканская адресная программа, рассчитанная на пятилетку. За этот период в новое жилье для тех, кому оно остро необходимо, вложили больше 725 миллионов рублей. Это средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ, из казны республики и внебюджетных источников. В результате переселили 1676 человек из 140 домов. С прошлого года начала действовать новая программа. В ходе заседания стало известно, что уже одобрили заявку на следующий год на финансирование из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Деньги направят в республику, чтобы переселять тех людей, чье жилье признали аварийным до первого января 2017-го. Депутаты подчеркнули: необходимо отслеживать реализацию программы на каждом этапе, чтобы те, кто нуждается, получили наконец не протекающую крышу над головой и устойчивые стены. Выслушав все предложения, депутаты приняли рекомендации. Адресовали их как профильному министерству, так и органам власти на местах. Они призваны улучшить исполнение работ, намеченных в республиканской программе по переселению граждан из аварийного жилья.