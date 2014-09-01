В Парламенте КБР состоялось торжественное вручение высоких наград



Высокие награды вручали сегодня и в парламенте республики. Посвятили церемонию Дню государственности. Наград Совета Федерации и законодательного собрания Кабардино-Балкарии удостоены около сорока человек – представители различных Отраслей экономики, науки, культуры, искусства, здравоохранения и образования, органов управления.

«Конечно, вы все представляете разные профессии, но вас объединяет одно: профессионализм, трудолюбие, верность выбранному пути. Благодаря во многом вашему труду, таланту, энтузиазму. Республика в текущем году в очень непростых для страны условиях продолжает поступательное развитие»,- обратилась к награжденным председатель парламента КБР. В числе награжденных Почетной грамотой парламента и наш коллега – редактор отдела тематических программ ГТРК «Кабардино-Балкария» Алим Жанимов. Татьяна Егорова пожелала героям дня добра, мира, благополучия и новых достижений.