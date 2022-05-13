В Парламенте КБР обсудили реализацию майских указов президента в Майском районе

О реализации майских указов президента в Майском районе… Тему обсудили в парламенте Кабардино-Балкарии на заседании президиума. Глава администрации муниципалитета Татьяна Саенко рассказала, что впервые за 30 лет в районе создали новые социальные объекты – школу, детский сад, спортивные площадки, футбольное поле. Провели капитальный ремонт во многих образовательных учреждениях и Домах культуры. Из аварийного жилья расселена 91 семья. Отремонтированы дороги, построены новые водопроводные линии и очистные сооружения. Однако остается нерешенным вопрос рекультивации несанкционированных свалок в сельской местности. Майскому району необходимо на это больше 20-ти миллионов рублей. Обсудили также вопросы улучшения инфраструктуры города Майского и занятости населения. По итогам обсуждения депутаты сформулировали рекомендации в адрес заинтересованных ведомств.