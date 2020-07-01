В Парламенте КБР обсудили проблемы дополнительного образования





На заседании в Парламенте Кабардино-Балкарии обсудили перспективы развития дополнительного образования в республике. Речь шла о том, как сделать его более качественным и доступным.

По федеральному проекту «Успех каждого ребенка» КБР получила больше 400 миллионов рублей на создание Центров развития способностей подрастающего поколения. Результат оказался заметным, пояснил, выступая перед депутатами, руководитель Минпросвещения Анзор Езаов.

«2018 год был показателем, что по муниципалитетам охват был крайне низкий, это было вызвано в первую очередь тем, что отсутствовали места, где люди могут заниматься, и люди, которые могут с ними заниматься, не рассматривая даже качества этих занятий. Программа позволила нам поднять уровень материального обеспечения допобразования в школах, в центрах и в основном эти деньги пришли в районы», — отметил и.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов.

В 2019 году работу по повышению доступности дополнительного образования в селах продолжили. Из федерального бюджета направили свыше 160 миллионов рублей на создание мобильного технопарка «Кванториум». Что касается столицы республики, отметил руководитель профильного министерства, здесь с появлением Детской академии творчества «Солнечный город» и центра «Антарес» выбор секций и кружков стал более разнообразным. Обучение проходит на современном интерактивном оборудовании. Продолжают набирать специалистов, которые могут работать по новейшим программам.

Спикер парламента Татьяна Егорова предложила привлекать к педагогической деятельности студентов.

«Ведь это перспективно. Для студентов хорошо. Это и практика, и возможность получить какой-то дополнительный заработок. Вот можно в этом направлении подумать», — порекомендовала Татьяна Егорова.

«Это позволит привлечь нам большой круг потенциально интересных для нас педагогов, это очень правильное направление и министерство просвещения этим озадачилось», — отреагировал на предложение Анзор Езаов.

О том, где встретят первоклассники свой первый учебный день в сентябре – дома за компьютером или за партой, — также говорили на «правительственном часе» в парламенте.

«У нас есть нормативно-подушевое финансирование, чем больше детей, тем больше зарплата учителя — с одной стороны, а с другой стороны пандемия нам говорит, что нужно в два раза уменьшить классы. Вот как это можно совместить, это проблема очень серьезная в образовании», — отметила председатель Комитета парламента КБР по образованию, науке и делам молодежи Нина Емузова.

Проблему будут решать, но безопасная социальная дистанция в классах необходима, это одно из условий, чтобы ребята смогли встретиться со своими учителями по старой традиции – лицом к лицу. Дистанционное обучение для младших школьников при этом считают самым крайним вариантом, отметили на заседании.

А пока в период летних каникул, если позволит эпидемиологическая обстановка, в Кабардино-Балкарии намерены открыть несколько профильных смен для учащихся, а также площадки кратковременного пребывания в творческих центрах.