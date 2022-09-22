В Парламенте КБР обсудили организацию медпомощи больным туберкулезом

Организация медицинской помощи больным туберкулезом… Эта тема стала основной сегодня на очередном заседании президиума парламента республики.
Вопрос заслушали в рамках “Правительственного часа”. Лечение и профилактику людей с таким диагнозом проводит противотуберкулезный диспансер - рассказал замминистра здравоохранения КБР Заурбек Батыров.
Есть тенденция по улучшению качества диагностики и выявления заболевания на ранних стадиях. На сегодня на учете в республике состоят около тысячи человек.
Основную роль в раннем выявлении недуга играют профилактические и медицинские осмотры, подчеркнули на заседании. В этом случае современные лекарства дают возможность полностью излечить недуг и добиться восстановления трудоспособности человека. Необходимо также усилить работу по информированию населения в вопросах профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.
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