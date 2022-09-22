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В Парламенте КБР обсудили организацию медпомощи больным туберкулезом

В Парламенте КБР обсудили организацию медпомощи больным туберкулезом

22.09.2022 | 22:19
Организация медицинской помощи больным туберкулезом… Эта тема стала основной сегодня на очередном заседании президиума парламента республики. Вопрос заслушали в рамках “Правительственного часа”. Лечение и профилактику людей с таким диагнозом проводит противотуберкулезный диспансер - рассказал замминистра здравоохранения КБР Заурбек Батыров. Есть тенденция по улучшению качества диагностики и выявления заболевания на ранних стадиях. На сегодня на учете в республике состоят около тысячи человек. Основную роль в раннем выявлении недуга играют профилактические и медицинские осмотры, подчеркнули на заседании. В этом случае современные лекарства дают возможность полностью излечить недуг и добиться восстановления трудоспособности человека. Необходимо также усилить работу по информированию населения в вопросах профилактики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни.   https://t.me/vestikbr
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