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В Парламенте КБР обсудили меры господдержки малообеспеченных семей

В Парламенте КБР обсудили меры господдержки малообеспеченных семей

20.05.2022 | 15:54
Как государство помогает малообеспеченным семьям? Эта тема стала главной на правительственном часе в стенах республиканского парламента. По словам министра труда и социальной защиты, Алима Асанова, одним из видов поддержки стали социальные выплаты на детей. Они разные – зависят от возраста несовершеннолетних и доходов родителей или опекунов. Депутаты задали министру вопрос, чем вызваны отказы в выплате пособий, в частности на детей от восьми до 17 лет в семьях с низким доходом. Запросы на эту тему периодически поступают в парламент. Министр также сообщил, что немалая часть запросов поступает через портал госуслуг, а там, по его словам, разъяснения, почему принято то или иное решение, не предусмотрены. В целом нагрузка на сотрудников Минтруда и Пенсионного фонда, занятых выплатами на детей, сейчас высокая: почти сто тысяч человек, которые могут претендовать на господдержку, обслуживают сто специалистов, добавил Алим Асанов.
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