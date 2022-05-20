В Парламенте КБР обсудили меры господдержки малообеспеченных семей

Как государство помогает малообеспеченным семьям? Эта тема стала главной на правительственном часе в стенах республиканского парламента. По словам министра труда и социальной защиты, Алима Асанова, одним из видов поддержки стали социальные выплаты на детей. Они разные – зависят от возраста несовершеннолетних и доходов родителей или опекунов. Депутаты задали министру вопрос, чем вызваны отказы в выплате пособий, в частности на детей от восьми до 17 лет в семьях с низким доходом. Запросы на эту тему периодически поступают в парламент. Министр также сообщил, что немалая часть запросов поступает через портал госуслуг, а там, по его словам, разъяснения, почему принято то или иное решение, не предусмотрены. В целом нагрузка на сотрудников Минтруда и Пенсионного фонда, занятых выплатами на детей, сейчас высокая: почти сто тысяч человек, которые могут претендовать на господдержку, обслуживают сто специалистов, добавил Алим Асанов.