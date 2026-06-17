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В Парламенте КБР обсудили бесплатную правовую поддержку льготников

В Парламенте КБР обсудили бесплатную правовую поддержку льготников

17.06.2026 | 12:30
В Нальчике провели заседание общественного совета при Парламенте Кабардино-Балкарии. Говорили о бесплатной правовой поддержке льготников. В парламенте Кабардино-Балкарии сегодня говорили о бесплатной правовой поддержке. Заседание общественного совета открыл его председатель Ильяс Бечелов. В центре внимания – работа Государственного юридического бюро и система бесплатной помощи населению. В республике действует система бесплатной правовой поддержки. В федеральном перечне льготников – инвалиды, пенсионеры, малоимущие и дети-сироты. Но в Кабардино-Балкарии этот список расширили. В региональный закон включили дополнительные категории: репрессированных и реабилитированных, полных кавалеров орденов Славы, бывших узников концлагерей и других. Закон определяет не только круг льготников, но и перечень услуг. Что именно в него входит, рассказал руководитель Государственного юридического бюро. Эффективность работы бюро подтверждают цифры. С 2022-го объем оказанной помощи вырос в два с половиной раза. На встрече подвели итоги, обсудили проблемные точки и ответили на вопросы участников. Работу по совершенствованию законодательства в этой сфере продолжат.   https://t.me/vestikbr
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