В п.Адиюх идет реконструкция дороги





В республике продолжается ремонт транспортных артерий. В сельском поселении Адиюх в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» идет обновление изношенного асфальта. Это трасса «Нальчик – Нарткала».

Работы ведут с 19 октября. Длина участка, подлежащего реконструкции, – свыше трех с половиной километров. Дорожники уже заканчивают фрезеровку старого покрытия. После начнут укладку нового полотна – его толщина будет 4 сантиметра.

«Подрядной организации предстоит выполнить работы по устройству дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устройство пересечений и примыканий, устройство остановочных площадок, а также нанесение дорожной разметки», – главный специалист отдела Управления дорожного хозяйства КБР Назир Масаев.

Завершить реконструкцию должны до конца этого года. Чтобы вложиться в сроки, подрядчики работают на объекте без выходных.